اليوم السابع
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تحرير 371 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

الإثنين، 16 يناير 2023 12:16 م
تحرير 371 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير (371) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

 

يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد فى تصريحات صحفية، أنه تم النظر فى تطبيق التوقيت الصيفى بشكل واضح وقوى، فيما يخص المحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق في الساعة 11 مساء، مضيفاً أنه سيكون هناك توجيه للمولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.

 

وشدد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.


تحرير مخالفات

غلق المحال

الأجهزة الأمنية

تنفيذ قرار

رئيس الوزراء



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