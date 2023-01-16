انعقاد امتحان القرآن الكريم للشهادة الابتدائية الأزهرية المؤجل بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية انعقاد امتحان مادة القرآن الكريم للشهادة الابتدائية والذي كان المقرر انعقاده يوم السبت الماضى بتاريخ 14 يناير والذى تم تأجيله بقرار المحافظ بسبب سوء الأحوال الجوية وتقرر انعقاده يوم السبت 21 يناير القادم بنفس اماكن الامتحانات المعلنة.

يذكر أن قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تأجيل الامتحانات يوم السبت الماضى بسبب سوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الطلاب أثناء نزولهم للامتحانات على أن تنعقد فى الأيام الأخرى أمام الفرق المؤجلة.

وكانت قد واصلت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم الاثنين فى امتحانات الفصل الدراسى الأول وانتظام كافة اللجان دون تلقى اى شكاوى من الطلاب وسط التقلبات الجوية وحاله عدم استقرار الطقس التى تشهدها المحافظة.

وتفقد علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية بتفقد بعض المعاهد للأطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية فى يومها الثانى وشملت الجولة لجنه معهد ابو قير الاعدادى بنين وتضم بنين براعم طيبة ولجنة معهد فتيات سيدى بشر وتضم معهد براعم طيبة فتيات ولجنة معهد بنين ابو العيون وتضم معهد الإمام الحسين الاعدادى بنين واطمأن سيادته على سير أعمال الامتحانات والتوجية على جميع رؤساء اللجان بالمتابعة الدقيقة لحين انتهاء مواعيد الامتحانات نظرآ للظروف المناخية التى تمر بها محافظة الإسكندرية.

ورافقه هشام عبد الرحيم موفد قطاع المعاهد الأزهرية وسلامة القط مدير التعليم الاعدادى و عائشة غنيمى موجة عام العلوم الشرعية.

وكان قد أعلن اللوا محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن انتظام الامتحانات طبقا للجداول المعتمدة بكافة المراحل التعليمية داخل المدارس، وذلك فى ضوء البيانات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه محافظ الإسكندرية مديرية التربية والتعليم بإتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة للتيسير على أبنائنا الطلاب أداء امتحاناتهم دون أى معوقات أو عراقيل.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة لها على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى للمواطنين.