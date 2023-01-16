اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 يناير 2023 05:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية والروسية

الإثنين، 16 يناير 2023 05:00 ص
انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية والروسية القوات الروسية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية الأحد، أن وحدات من القوات الجوية الروسية وصلت إلى بيلاروسيا للمشاركة في تدريبات مشتركة.

وأوضح الوكالة الروسية أن وحدات من القوات الجوية الروسية وصلت إلى المطارات في بيلاروسيا للمشاركة في التدريبات التكتيكية المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية والروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية في وقت سابق، أن طائرات حربية تابعة للقوات الجوية الروسية ستشارك في تدريبات تكتيكية مشتركة للوحدات الجوية لمجموعة القوات الإقليمية في الفترة من اليوم الإثنين 16 يناير إلى 1 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يتم استخدام جميع المطارات واختبار أراضي قوات الدفاع الجوي البيلاروسي.

وكان قد أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في أكتوبر الماضي، أن بيلاروسيا وروسيا بدأتا في تشكيل مجموعة إقليمية من القوات.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، وصل أول جندي روسي إلى بيلاروسيا بعد محادثات مع لوكاشينكو في مينسك في ديسمبر الماضي.

وأكد رئيس روسيا فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك ستواصلان ممارسة التدريبات المشتركة ، بما في ذلك داخل مجموعة القوات الإقليمية.


القوات الجوية الروسية

بيلاروسيا

روسيا

القوات الروسية

الحرب الروسية الاوكرانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة