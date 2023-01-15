روسيا تختبر الروبوت القتالى"مار كير" بالعملية العسكرية فى أوكرانيا

كتب- وكالات

أعلن المدير السابق لـ"روس كوسموس" دميتري روجوزين، أنه سيتم اختبار الروبوت مار كير Marker القتالى في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف روجوزين عبر تليجرام، أن الروبوت القتالي Marker اختبر كنظام أمان لقاعدة فوستوشني الفضائية، ما يوفر التحكم في محيطها الأمني، أما الآن فسيكون هنالك العديد من روبوتات Marker في منطقة التماس في دونباس.

وأوضح روجوزين مميزات الروبوت Marker ، الذي يتمتع برؤية تقنية ونظام تحكم آلي، ويعمل بشكل مستقل في ظروف الحرب السيبرانية، والهجمات باستخدام موجات الراديو، ويؤدي مهامه القتالية بشكل مستقل، كما يستطيع تحديد أهداف العدو من مسافة 15 كم، ويستطيع تحديد أولوياته، بحيث يستهدف أهداف العدو في منطقة الهزيمة، بنيرانه الخاصة".

وتابع روجوزين، أن فريق التفتيش ينظم اختبارات جديدة للروبوت Marker، وسيتم إعلان نتائجها لاحقا.