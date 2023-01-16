"النواب الأمريكى" يتعهد بالتحقيق فى تعامل وزارة العدل مع أزمة "الوثائق السرية"

وقال مكارثي في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، إن "الكونجرس لديه التزام دستوري مستقل للإشراف على عمل وزارة العدل، وسنقوم بالإشراف على ما يحدث هنا"، مؤكدا أنه "تم تشكيل لجنة جديدة مختارة ستعمل للوصول إلى الحقيقة".

وكان رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، قد طالب بالحصول على سجلات زوار منزل الرئيس جو بايدن في "ويلمنجتون" بولاية "ديلاوير"، بعد العثور على وثائق سرية في مكتبه وسياراته.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان- بيير، الأسبوع الماضي، "أن بايدن لم يكن يعلم أن وثائق سرية تعود للفترة التي شغل فيها منصب نائب الرئيس موجودة في مركز أبحاث بواشنطن أو في منزله في ويلمنجتون".