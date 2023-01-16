اليوم السابع
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الإثنين، 16 يناير 2023 12:00 م
أكرم القصاص
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"النواب الأمريكى" يتعهد بالتحقيق فى تعامل وزارة العدل مع أزمة "الوثائق السرية"

الإثنين، 16 يناير 2023 10:32 ص
"النواب الأمريكى" يتعهد بالتحقيق فى تعامل وزارة العدل مع أزمة "الوثائق السرية" رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثى
أ.ش.أ

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تعهد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، اليوم الاثنين، بإجراء تحقيقات كاملة في تعامل وزارة العدل الأمريكية مع أزمة الوثائق السرية التي وجدت في مكتب ومنزل الرئيس جو بايدن.

وقال مكارثي في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، إن "الكونجرس لديه التزام دستوري مستقل للإشراف على عمل وزارة العدل، وسنقوم بالإشراف على ما يحدث هنا"، مؤكدا أنه "تم تشكيل لجنة جديدة مختارة ستعمل للوصول إلى الحقيقة".

وكان رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، قد طالب بالحصول على سجلات زوار منزل الرئيس جو بايدن في "ويلمنجتون" بولاية "ديلاوير"، بعد العثور على وثائق سرية في مكتبه وسياراته.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان- بيير، الأسبوع الماضي، "أن بايدن لم يكن يعلم أن وثائق سرية تعود للفترة التي شغل فيها منصب نائب الرئيس موجودة في مركز أبحاث بواشنطن أو في منزله في ويلمنجتون".

 


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