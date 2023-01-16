المفوضية الأوروبية تعلن تقديم شريحة جديدة بـ 3 مليارات يورو لأوكرانيا

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أعلن الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، أن المفوضية تعتزم تخصيص شريحة جديدة من المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات يورو هذا الأسبوع.



وقال دومبروفسكيس - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين - إنه وقع مذكرة تفاهم نيابة عن الاتحاد الأوروبي لمنح أوكرانيا حزمة جديدة من الدعم المالي الكلي لعام 2023 بقيمة تصل إلى 18 مليار يورو في شكل قروض.



وأضاف أن "الدفعة الأولى البالغة قيمتها 3 مليارات يورو ستسلم في وقت لاحق هذا الأسبوع لمساعدة أوكرانيا في "تغطية احتياجاتها العاجلة".



وفي 9 نوفمبر الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية برنامجا جديدا للدعم الائتماني المالي الكلي لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 18 مليار يورو لعام 2023، وصدقت عليه مؤسسات الاتحاد الأوروبي في قت لاحق.



وتتألف المساعدة المالية الكلية الجديدة، كما تصورتها المفوضية الأوروبية، من قروض يتم منحها بشروط ميسرة مع آجال استحقاق تصل إلى 35 عاما.. كما يتم توفير فترة سماح للسنوات العشر الأولى، أي أن أقساط القرض الأولى ستبدأ تسديدها اعتبارا من عام 2033.



وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - في وقت سابق - إلى أن هذه الحزمة من الدعم المالي الكلي هي الأكبر حجما في تاريخ الاتحاد الأوروبي.