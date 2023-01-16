اليوم السابع
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الكرملين: تزويد كييف بالأسلحة الغربية سيطيل معاناة الشعب الأوكراني

الإثنين، 16 يناير 2023 05:08 م
الكرملين: تزويد كييف بالأسلحة الغربية سيطيل معاناة الشعب الأوكراني المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية لن يغير الوضع على الأرض بل سيطيل معاناة الشعب الأوكراني، وقال: إنه "سيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة". 


وأضاف بيسكوف - في تصريح أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "استمرار ضخ الأسلحة نحو النظام الأوكراني لن يؤدي إلا لإطالة أمد النزاع وهو ما تريده الولايات المتحدة بالفعل".


وعلق بيسكوف على استهداف مدينة دنيبروبتروفسك، قائلا :"إن استهداف المدينة لم يكن من قبل القوات الروسية بل من قبل نظام الدفاع الجوي الصاروخي الأوكراني".


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