السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج المخدرات فى منطقة حلوان

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بحيازة مخدري الحشيش والهيروين بغرض التعاطي والاتجار في حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، الرؤساء بالمحكمة، وأمانة سر معتز مدحت وهاني شحاتة.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 3207 لسنة 2022 جنايات قسم حلوان أن المتهم عامل أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر، كما أحرز بقصد الإتجار والتعاطي جوهر مخدر الحشيش وأحرز شفرة "كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد معاون مباحث قسم حلوان بأن تحرياته أكدت اتجار المتهم في المواد المخدرة، ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعتان لجوهر الحشيش المخدر ولفافات جوهر الهيروين المخدرة وشفرة "كتر"، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي.