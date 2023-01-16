المشدد 15 سنة لشقيقتين وعاطل بتهمة الاتجار فى الحشيش والشابو بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ص.ا"عاطل والمتهمة "ر.م" ربة منزل وشقيقتها "ف.م" ربة منزل، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة الإتجار في الشابو المخدر وجوهر الميثامقيتامين والحشيش بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز شندويل عندما وردت معلومات للادارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج عن قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر المبثامفيتامين المخدر والحشيش وترويجه على عملائهم من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء بدائرة المركز والقرى المجاورة لها، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 750 جرام من الحشيش المخدر وربع كيلو من الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت، بمعاقبة المتهم "ا.ر" و "ا.م" و "ح.ع" و "و.م"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار في الحشيش والشابو وجوهر المبثامقيتامين بدائرة مركز سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج وإدارة مكافحة المخدرات بسوهاج عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الإتجار في المخدرات وترويجه على عملائهم من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 7 أكياس من الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين وعدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع كما تم ضبط سلاح أبيض بحوزة المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.