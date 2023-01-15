المشدد 3 سنوات لعامل وسنة مع الإيقاف لآخر بتهمة اختلاس أسطوانات غاز بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى إبراهيم بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم الأول بصفته عامل بمستودع البوتاجاز بالمستودع بقرية أولاد عزاز استولى بغير وجه حق وبنيه التملك على1451 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم والبالغ قيمتها 798 ألف جنيه والمملوكين للجمعية بأن استغل وظيفته وبتكليف من المتهم الثاني باستلام وتوزيع أسطوانات البوتاجاز وتحصيل ثمن الغاز المعبأ بالاسطوانات رغم عدم اختصاصه بذلك وقام باستلام الأسطوانات من سائقى الجرارات المتعاملين مع الجمعية وتوزيعها على فروع الجمعية وتحصيل ثمن بيعها، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، قد قضت بمعاقبة المتهم "ح.ج"، والمتهم "م.م" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة الاتجار في الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين بدائرة مركز جرجا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا عن اتجار المتهمين فى الشابو وجوهر المبثامفيتامين المخدر، وترويجه على عملائهما من المتعاطين.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 11 كيس من الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.