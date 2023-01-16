اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات لمبيض محارة يتاجر فى الحشيش بمركز طوخ بالقليوبية

الإثنين، 16 يناير 2023 12:58 م
المشدد 10 سنوات لمبيض محارة يتاجر فى الحشيش بمركز طوخ بالقليوبية حبس - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيا، لمبيض محارة، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18124 لسنة 2022 جنح مركز شرطة طوخ والمقيدة برقم 2519 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "سعيد ص ا"، 39 سنة، مبيض محارة، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (Indazole Carbonamides)  بقصد الاتجار وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز جوهراً مخدراً (Indazole Carboxamides) بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

وكانت قد كشفت تحريات المباحث أنه حال مرور قوة أمنية بدائرة المركز أبصروا المتهم ممسكا بيده سيجارة مشتعلة ينبعث منها دخان كثيف تشبه رائحة احتراقه الشادو المخدر، فتم ضبطه وبفحص السيجارة تبين أن بداخلها خليط من التبغ ومادة عشبية داكنة اللون للشادو المخدر وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد 7 أكياس بلاستيكية يحوي منهم مادة داكنة ثبت أنها تحوي مادة ten Pinaca MDMB المخدرة ومبلغ نقدي.

 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للسيجارة المشتعلة بقصد التعاطي والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ النقدي حصيلة تجارته الأئمة.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مديرية امن القليوبية جنايات بنها

السجن المشدد

تعاطي المواد المخدرة

الاتجار بالمواد المخدرة

طوخ

الحشيش



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