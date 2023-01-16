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العفو الرئاسي: جار إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن 31 محبوسا احتياطيا

الإثنين، 16 يناير 2023 05:55 م
العفو الرئاسي: جار إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن 31 محبوسا احتياطيا عفو رئاسى -ارشيفية
كتب محمد السيد

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أكدت لجنة العفو الرئاسي، أنه فى إطار جهود اللجنة، وبالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية بالدولة، يجرى إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن عدد 31 من العناصر المحبوسة احتياطياً

وأكدت اللجنة استمرار عملها فى تجميع كافة الطلبات التى تصلها، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بفحص كافة الحالات، ووفقاً للمحددات الموضوعة مُسبقا، مشيرة إلى أن أعضاءها يتقدمون بخالص التحية لرئيس الجمهورية وللنائب العام، ولوزارة الداخلية، على جهودهم المُخلصة فى هذا الملف، وأنها تتطلع اللجنة إلى المزيد من الإفراجات خلال الفترة المُقبلة.

 


النائب العام

لجنة العفو الرئاسى

وزارة الداخلية

اخبار مصر

العفو الرئاسى

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