"الصحة" توضح قواعد الحصول على الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا

أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تقلل من فرص الإصابة بكوفيد 19، مشيرا إلى أن الجرعة التنشيطية متاحة بدون حجز مسبق .

وقال حسام حسنى : يمكن تناول اللقاح بعد مرور 3 شهور من تلقى آخر جرعة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، أو من هم فوق سن الـ60.

وأضاف الدكتور حسام حسنى : يمكن تلقي لقاح كورونا بعد مرور 3 شهور من آخر جرعة للقاح .

وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.