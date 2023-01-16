السجن المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة حيازة 8 قطع حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري عبد المنعم رئيس المحكمة والمستشار وائل حسن الشربينى والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد والمستشار محمد عبد العزيز مدكور وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "ا.ع.خ" وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنية مما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 18814 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل أول يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من المخدرات بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، أنه حال مرور قوة أمنية بدائرة القسم أبصرت "ا.ع خ" سائق، عند مشاهدته القوة الأمنية القي من يده علبه سجائر محاولا الفرار فالتقطها احد ضباط القسم، وتبين أنها تحوي بداخلها 8 قطع لمخدر الحشيش قبل أن يتمكن من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بما أسفر عنه الضبط والتفتيش باحرازه المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت بعد الاطلاع أن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ومن القسم الثاني من الجدول الملحق بالقانون والمستبدل بقرار وزير الصحة، وحيث ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن القطع التي ضبطت بحوزة المتهم مخدر الحشيش وزنت صافيا بالعمل 6,9 جراما، قررت النيابة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.