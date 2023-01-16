الداخلية تكشف واقعة سرقة مبلغ مالى من مواطن في الدقهلية وضبط مرتكبي الجريمة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من شخص مقيم بمحافظة القاهرة وبرفقته زوجته وشقيقها بتعرضهم للسرقة حال استقلالهم سيارتين ملاكى بطريق (جمصة - دمياط) بدائرة المركز، حيث فوجئوا بقيام بعض الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" باستيقافهم بزعم كونهم رجال شرطة والاستيلاء على ما بحوزتهم من (مبالغ مالية – 2 هاتف محمول) ولاذوا بالفرار.

وبالفحص ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تعرف المُبلغ على أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية، واتفقا على التقابل بمدينة المنصورة لتغيير المبلغ المالى المستولى عليه بالعملة الأجنبية، وحال سيرهما بالطريق المُشار إليه فوجئا بقدوم السيارة "الميكروباص" وإستيقافهما على النحو المُشار إليه.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 12 شخص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" لعدد 8 منهم معلومات جنائية مقيمين بنطاق محافظات دمياط والدقهلية والشرقية والجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الجيزة - الدقهلية - الشرقية - دمياط) وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه و3 سيارات.