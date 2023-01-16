الجيزة تشن حملة لرفع السيارات المتهالكة من شوارع بولاق الدكرور.. صور

كتبت - مرام محمد

واصلت محافظة الجيزة، حملاتها لرفع السيارات المتهالكة والمهملة بالشوارع والميادين؛ للحد من المظاهر السلبية وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، واستعادة المظهر الحضارى للشوارع وتسيير الحركة المرورية، تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، شنت المحافظة من خلال حي بولاق الدكرور، حملة مكبرة لرفع السيارات المتهالكة المتعدية على الأرصفة والجزيرة الوسطى بشارع المصرف وبالقطاع الشمالي مع رفع كفاءة الطريق؛ وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة جهود إزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام وتوفير حرم آمن لسير المواطنين وشن حملات مكبرة يوميا لتحقيق الانضباط.

وأكد محافظ الجيزة، على إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دورى بكافة قطاعات المحافظة، وتقييم دورى لأداء الوحدات المحلية وتعاملهم الفورى مع ملف النظافة ورفع المخلفات للوصول الى المستوى المطلوب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكانت المحافظة قد شنت من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، حملة مكبرة لإزالة حالات البناء المخالفة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإزالة حالات بناء مخالف وتعديات على أراضى زراعية بشبرامنت وأبو مسلم ونزلة الأشطر، وإزالة صب سقف بالدور الأول بعد الأرضى على مساحة حوالى 80م بالمهد بزاوية أبو مسلم خلف ياسمينا للملابس، وإزالة صب سقف بالدور الثانى بعد الأرضى لمخالفة الرخصة وبناء الثانى بعد الأرضى على مساحة حوالى 100م بزاوية أبو مسلم.



رفع السيارات المتهالكة



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