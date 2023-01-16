الجزائر: المرصد الوطني للمجتمع المدني يشكل إطارا للحوار والتشاور

أ ش أ

أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن دعم حكومته واستعدادها التام لمواصلة مرافقة المرصد الجزائري للمجتمع المدني وتعزيز دوره في تجسيد مهامه كشريك أساسي في صياغة وتجسيد السياسات الحكومية.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة إشرافه، على تنصيب الرئيس الجديد للمرصد الجزائري للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، والذي تم تعيينه خلفا لرئيسه السابق عبد الرحمن حمزاوي.

وأوضح رئيس الحكومة الجزائرية أن المرصد الوطني للمجتمع المدني، باعتباره هيئة استشارية، "يشكل إطارا للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وتعزيز أدائه.

وأضاف أن المرصد يساهم أيضا في تعزيز القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة، علاوة على مشاركته مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية بتقديمه أراء وتوصيات واقتراحات بشأن وضعية المجتمع المدني وانشغالاته وآليات تعزيز دوره في الحياة العامة.

من جانبه، أوضح الرئيس الجديد للمرصد الجزائري للمجتمع المدني أن مختلف فعاليات المجتمع المدني "يمكنها اليوم أن تساهم في التحولات الكبيرة التي تعرفها الجزائر على أكثر من صعيد"، مشيرا إلى أن عام 2023 الجاري سيكون بمثابة ورشة كبيرة لإطلاق ديناميكية تجمع فعاليات المجتمع المدني مع مختلف الهيئات الحكومية وذلك لتقديم مقاربات تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع.