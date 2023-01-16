الثلاثاء.. إحياء ذكرى الموسيقار "عمار الشريعى" فى مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

يحيى مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء القادم، ذكرى رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي؛ والذى حلَّت ذكراه العاشرة فى السابع من ديسمبر الماضى.

تتضمن الاحتفالية إقامة ندوة يتحدث فيها كل من: السيدة ميرفت الصيفى أرملة الموسيقار الراحل، والفنان الكبير على الحجار، والأستاذ عمرو الصيفى ويديرها الموسيقار د. راجح داوود، ويعقب الندوة حفل موسيقى يحييه النجم على الحجار وفرقته الموسيقية.

وعمار الشريعى موسيقى مصرى يعد من أبرز الموسيقيين المصريين فى النصف الثانى من القرن العشرين، تميز عمار بموسيقى تيترات الأفلام والمسلسلات التى علقت بأذهان الناس؛ بالإضافة لتلحينه لعدد من الأغنيات لكبار المطربين المصريين والعرب ووضعه لموسيقى عشرات الأوبريتات والمسرحيات، وأكدت مكتبة الاسكندرية على أن الدخول إلى الندوة والحفل الموسيقى مجاني؛ ويمكن الحصول على دعوات الدخول من شباك تذاكر المكتبة وهى متوفرة حتى نفاذ الكمية.

من جهه أخرى نظِّم متحف الآثار ومركز زاهى حواس للمصريات التابعان لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، أمس محاضرة بعنوان: "سيناء فى مصر القديمة"، بقاعة الشراع الثالث بالمبنى الرئيسى لمكتبة الإسكندرية.

وألقى المحاضرة الدكتور علاء الدين عبد المحسن شاهين، أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم وعميد كلية الآثار الأسبق، جامعة القاهرة، حيث تُلقى المحاضرة الضوء على أول ذكر لسيناء فى الآثار المكتوبة الباقية التى تعود إلى عام 3000 قبل الميلاد عند بدء تكوين الأسرة المصرية الأولى على يد مينا مؤسس هذه الأسرة وموحد البلاد، ذُكرت سيناء أيضًا كمصدر لمناجم النحاس والفيروز والزبرجد ولكن استغلال هذه المناجم لم يبدأ فى هذا التاريخ المدون بل قبل ذلك بمئات السنين منذ أن عرف المصريون النحاس وصنعوا منه أدواتهم أى منذ فجر خروج البشرية من العصر الحجرى إلى عصر استخدام المعادن؛ فى سيناء غنية بالآثار الشاهدة على مختلف الحضارات المصرية منذ الحضارة المصرية القديمة مرورًا والحضارة اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية.