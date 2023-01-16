الإسكان: 100 ألف جنيه قيمة جدية حجز وحدات "جنة" و70 ألف لـ"سكن مصر"

كتب إبراهيم حسان

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل طرح الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 20044 وحدة سكنية بعدد من المدن الجديدة، بمشروعات (جنة - دار مصر - سكن مصر).

وقال عمرو خطاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر قناة dmc، إن الطرح بدأ اليوم لحجز 20044 وحدة سكنية في مشروعات "جنة ودار مصر وسكن مصر"، ومن اليوم وحتى 16 فبراير هي فترة التسجيل بالموقع الإلكتروني وتحويل ودفع جدية الحجز لكل مشروع، مبينا: "لدينا شهر ستتوافر فيه الكراسة الإلكترونية للدفع الإلكتروني، ويجب معرفة الشروط والأماكن والمدن قبل الحجز".

أضاف عمرو خطاب: "إذا رغب المواطن في التقديم حجز وحدة سكنية، يطبع الاستمارة الإلكترونية ويجري حساب باسم مستخدمة وكلمة سر، ويحول مبلغ جدية الحجز، بواقع 100 ألف جنيه لمشروع جنة، و80 ألفا لدار مصر، و70 ألفا لسكن مصر، وذلك بالإضافة إلى المصاريف الإدارية، وإذا لم يحالف المواطن في حجز الوحدات السكنية يستطيع رد أمواله بالكامل دون أي خصومات".

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل طرح الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 20044 وحدة سكنية بعدد من المدن الجديدة، بمشروعات (جنة - دار مصر - سكن مصر)، موضحاً أنه سيبدأ بعد غد الأحد 15 يناير 2023، وحتى الساعة 11.59 مساء يوم الخميس 16 فبراير 2023، التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"، بينما يبدأ حجز الوحدات من الساعة 10 صباح يوم الأحد 5 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الإثنين 6 مارس 2023، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online".

وقال وزير الإسكان: يتم طرح 10872 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوى الجديدة - المنصورة الجديدة)، بجانب طرح 512 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر"، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بـ4 مدن جديدة (15 مايو - العبور - دمياط الجديدة - برج العرب الجديدة)، إضافة إلى طرح 8660 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر"، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بـ11 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - الشروق - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - غرب قنا - ناصر "غرب أسيوط" - العلمين الجديدة).