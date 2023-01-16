الأوقاف تعلن اعتماد 22 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من محافظة المنوفية المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجى جامعة الأزهر دفعة مايو 2022م .

وأكدت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنها ستنشر تباعًا أسماء باقى الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى.

وفى سياق متصل اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، قرارًا بإيفاد الشيخ السيد عبد الكريم الغيطانى لإحياء أيام وليالى شهر رمضان المبارك 1444هـ /2023م بدولة البرازيل .

وسلم الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أمس الأحد، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نتيجة مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بالوزارة، و ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بديوان عام وزارة الأوقاف لتسلم نتيجة الأئمة لتبدأ وزارة الأوقاف إعمال شئونها فى استئناف باقى مراحل المسابقة.

وأعلن وزير الأوقاف، عن قيام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالإعلان لصالح الوزارة عن شغل وظيفة 1000 مدرس وإمام وخطيب و1000 عامل للعمل بالوزارة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية يوم 31 يناير الجاري.

من جانبه سلم الدكتور صالح الشيخ قائمة المرشحين لشغل وظائف الأئمة وعددهم 548 مرشحًا، منهم 25 مرشحًا بنسبة 4,6% من الأشخاص ذوى الهمم.

كما أكد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن أعداد المرشحين لوظيفة إمام وخطيب ومدرس وفقًا للتوزيع الجغرافى كالتالي، تم تغطية 24 محافظة بنسبة 89% من المحافظات، وجاء توزيعهم على النحو التالي: (الشرقية 52 مرشحًا، الدقهلية 49، الغربية 39، القاهرة 37، المنوفية 35، كفر الشيخ 35، البحيرة 32، القليوبية 31، بنى سويف 30، المنيا 27، الجيزة 22، أسيوط 21، سوهاج 21، قنا 21، الإسكندرية 19، الفيوم 19، الأقصر 18، دمياط 13، أسوان 12، الإسماعيلية 5، مطروح 5، الوادى الجديد 2، شمال سيناء 2، وبورسعيد مرشح واحد).