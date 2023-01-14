اليوم السابع
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السبت، 14 يناير 2023 05:53 م
أكرم القصاص
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حملات مكثفة على المعديات النهرية بالبحيرة للتأكد من توافر اشتراطات الأمان

السبت، 14 يناير 2023 04:43 م
حملات مكثفة على المعديات النهرية بالبحيرة للتأكد من توافر اشتراطات الأمان الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة  أثار سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، مشددة على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية والنهرية العاملة بنطاق المحافظة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.
 
وفي هذا الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود بمراجعة المعديات بنطاق قرى "الشعيرة - كفر الشيخ مخلوف - نكلا العنب - صفط الحرية - قليشان".
 
كما قامت الوحدات المحلية بمراكز رشيد وكوم حمادة وشبراخيت والمحمودية بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها والتأكد من الإلتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان بها ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.
 
 
 

 


سوء الأحوال الجوية

محافظة البحيرة

معديات نهرية

حملات المعديات النهرية

نائب محافظ البحيرة



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