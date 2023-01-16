اعتماد نتيجة الترم الأول لكلية التجارة الدولية جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

كتب - السيد فلاح

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والرئيس المفوض لتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن الانتهاء من مراجعة ورصد نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية التجارة الدولية جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ،برنامجى DMEB و FMIحيث تم إعلان نتيجة 234 طالبا وطالبة بواقع طالب وطالبة ببرنامج ال DMEB و 107طالب وطالبة ببرنامج ال FMI .

هذا واعتمد الدكتور محمد عبد النعيم، نتيجة الفرقة الأولى لكلية التجارة الدولية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 99.21%.

هذا وقد قام فريق كلية التجارة الدولية بعرض تقرير مُفصل عن النتيجة بحضور الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة والدكتورة رشا الفقى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد جمال خطاب، منسق برنامج التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية ورئيس كنترول كلية التجارة الدولية والدكتورة مايسه مصطفى، منسق برنامج الأسواق والإنشاءات المالية و الدكتور محمد ابو العلا منسق شعبة اللغة بكلية التجارة.

فيما أفادت الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة أن النتيجة لم تستغرق أكثر من أسبوع حيث كانت تتم عملية التصحيح بشكل يومى.