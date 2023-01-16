ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.78% بختام تعاملات جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.045 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 15837 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 2828 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 19477 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 6517 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 2897 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 4356 نقطة.