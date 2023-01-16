إيطاليا تعتقل زعيم مافيا هارب منذ 30 عاما.. ورئيسة الحكومة: انتصار كبير

كتبت ـ فاطمة شوقى

اعتقلت السلطات الإيطالية ماتيو ميسينا دينارو، أكبر زعيم للمافيا والمجرم المطلوب فى إيطاليا منذ 30 عاما ، وتم احتجازه فى بالريمو.

وعلقت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلونى، على خبر اعتقال دينارو قائلة "انتصار كبير" للدولة ضد المافيا ، حسبما قالت وكالة نوفا الإيطالية.

وقالت ميلوني، إن "اعتقال ماتيو ميسينا دينارو انتصار كبير للدولة يُظهر أنها لا تستسلم في مواجهة المافيا"، مضيفة: "في اليوم التالي للذكرى السنوية لاعتقال توتو ريينا، تم تقديم زعيم آخر للجريمة المنظمة إلى العدالة".

وأضافت ميلوني: "أتوجه بخالص الشكر ، إلى جانب عبارات الحكومة بأكملها، إلى قوات الشرطة، ولا سيما إلى وحدات الكاربينيري والمدعي العام الوطني لمكافحة المافيا والمدعي العام في باليرمو على القبض على أهم دعاة جرائم المافيا".

وشددت ميلوني على أن حكومتها تؤكد "استمرار مكافحة جرائم المافيا بلا هوادة، كما يتضح من حقيقة أن البند الأول من هذه السلطة التنفيذية يتعلق على وجه التحديد بهذه المسألة".

ويعتبر دينارو، هو الزعيم الأول لمافيا كوستا نوسترا ، التى توجد فى صقلية ، ويتعين عليه أن يقضى أحكاما بالسجن مدى الحياة بسبب الهجمات التى شنها فى عام 1993 فى فلورنسا وروما وميلانو والتى قتل فيها 10 أشخاص.

كما أنه العقل المدبر وراء عملية قتل قضاة مثل باولو بورسيلينو وجيوفانى فالكون فى عام 1992 .