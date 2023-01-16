اليوم السابع
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الإثنين، 16 يناير 2023 12:50 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة إسعاف وتوكتوك أسفل كوبرى دمنهور بالبحيرة

الإثنين، 16 يناير 2023 12:02 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة إسعاف وتوكتوك أسفل كوبرى دمنهور بالبحيرة تصادم - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب منذ قليل ثلاثة أشخاص بكدمات و سحجات مختلفة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم  سيارة إسعاف خاصة بتوك توك أسفل الكوبرى العلوى بدمنهور.
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة إسعاف خاصة  وتوك توك  بمدينة دمنهور بالبحيرة.
 
أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص  وهم:-  سعيد.م.س12 سنة - دمنهور كدمات و سحجات بالجسم  و اياد.م.س 10سنوات - دمنهور كدمات و سحجات بالجسم و أحمد.ا.ز 22 سنة - دمنهور كدمات و سحجات بالجسم؛ وجار إجراء الإسعافات الأولية و الفحوصات الطبية اللازمة.
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 

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