إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي القديم ببنى سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ميني باص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مصنع أسمنت بدائرة المحافظة، أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجار إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للوقوف على مدى إصابتهم تحت إشراف الدكتور هشام بشرى مدير عام المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى هيثم سمير سيد 26 عامًا يقيم بمحافظة الجيزة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، رمضان صابر السيد عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، رمضان سمير محمد احمد 38 عامًا، يقيم بمحافظة الدقهلية، مصابًا بجرح قطع بالوجه حوالي 2 سم، عبد السلام مصطفى اسماعيل 45 عامًا، يقيم بمحافظة الغربية، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري ، سمير محمد احمد المنصوره 38 عامًا بجرح قطعي بالوجه، محمود السيد محمود 53 عامًا، باشتباه كسر بالحوض، عادل صبحي كامل 56 عامًا، مصابًا بكدمه بالظهر، وابناءه أبانوب عادل صبحي 11 عامًا، مصابًا بكدمات بالجسم، و بيشوى عادل صبحي 11 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم.