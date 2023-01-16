إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية فى المهد بمطوبس وبلطيم.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

واصل مجلس مدينتي مطوبس وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حملاتهما لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في المهد، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمرور والمتابعة المستمرة، بشأن إزالة أي تعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وقاد ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة لإزالة حالات مباني مخالفة في قرية برمبال، منها حالة بناء بلوك أبيض في أرض زراعية في قرية برنبال، وازالة سمل مباني معد للبناء في قرية برمبال، وإزالة مباني بالطوب الأحمر في المهد، بوجود قوة من شرطة مطوبس البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تابع خداش، ردم أرض زراعية بعد حفرها لعمل سمل خرساني معد للبناء وتسليمها لمدير الجمعية الزراعية لمنع التعدي عليها.

وتابع أحمد عيسى، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة بلطيم، إزالة حالة تعدي بتبوير قطعة زراعية بزمام جمعية الشيخ مبارك الزراعية، لإقامة مبنى مخالف بدون ترخيص، فتم رفع كافة التعديات والإشغالات وتحرير محضر لصاحب المبنى والمقاول القائم بالأعمال، وذلك فى إطار التصدى لأى محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد وعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين .



تعدي عل اراضي زراعية



ازالة حالة تعدي وتوبير اراضي زراعية بمطوبس



ازالة التعدي على اراضي زراعية



ازالة حالة التعدي