أنشطة ومسابقات وأمسيات شعرية وورش تعليم للأطفال بقصور ثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تنوعت الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة الأقصر، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث قدم المركز الحضري عرض إنشاد ديني للمنشد ممدوح محمد قصيدة بعنوان "يارسول الله"، بينما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات مسابقة ثقافية للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته هناء يونس، وكذلك نظمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد دوري ثقافي للأطفال أدارته أسماء محمد خليل، ونفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذها سهرى سباق.

وجاءت تلك الفعاليات لدعم الأطفال والشباب، اهتماماً من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بتنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بصعيد مصر، نظمت الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافى، من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم ورشة فنون السينما لليوم الواحد بقصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث عقدت محاضرة بعنوان "تاريخ السينما" للسيناريست عصام حلمى والذى تناول فيها دراسة تحليلية عن فيلم الهروب، كما عقدت محاضرة بعنوان مبادئ "التذوق السينمائى" للدكتور أشرف راجح، وبالتوازي عرض ضمن برنامج نادى سينما الفانوس السحري المنفذ ضمن مبادرة حياة كريمه، عرض اليوم فيلمي الرسوم المتحركة "الفأر الطباخ"، قصص الحيوان فى القران "دابة الأرض".

وفى قصر ثقافة حاجر العديسات نفذت ورشة أشغال يدوية كروشية"عمل نموذج مصغر لطاقية أطفال" نفذتها أسماء أحمد، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة حكي بعنوان"النيل يشكو حضارة" ألقتها هناء يونس، بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض كورال أطفال القصر ثقافة الطفل بقيادة حجاج أحمد على مدرب الكورال، حيث يعد العمل اليدوي من أهم وسائل استغلال الطاقة البشرية ويساهم بشكل كبير في المحافظة على بعض العادات والموروثات الثقافية وتلبية احتياجات المجتمع المختلفة.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة رسوم أطفال"رسم وتظليل بالقلم الرصاص" نفذتها حجاجية خيري، وكذلك نفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة رسومات فنية بعنوان " السنة الميلادية الجديدة" تنفيذ أحمد أمين عبد الرحمن بصحبة مجموعة من التلاميذ رواد المكتبة، كما نفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية بعنوان" بابا نويل" نفذها الفنان طه أبو الشيخ، نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة رسم حر نفذتها نجوي أبو الفضل.



أنشطة ومسابقات ثقافية وأمسيات شعرية وورش حكى



دعم الأطفال بقصور ثقافة الأقصر