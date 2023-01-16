اليوم السابع
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أمريكا تبدأ تدريبا قتاليا موسعا للقوات الأوكرانية فى ألمانيا

الإثنين، 16 يناير 2023 10:52 ص
أمريكا تبدأ تدريبا قتاليا موسعا للقوات الأوكرانية فى ألمانيا الجيش الأمريكى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي أن القوات الأمريكية بدأت التدريب القتالي الجديد والموسع للقوات الأوكرانية في ألمانيا.

وقال ميلي - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - إن الهدف من التدريب إعداد كتيبة قوامها حوالي 500 جندي؛ حيث تأتي العملية التدريبية ضمن الدعم الأمريكي للقوات الأوكرانية في مواجهة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وقالت شبكة "سي إن إن" إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "تدرس التوسع في التدريب الذي يُقدّمه الجيش الأمريكي للقوات الأوكرانية، بما في ذلك تدريب 2500 جندي أوكراني شهريا في ألمانيا".

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه بموجب البرنامج الأمريكي الجديد، سيتم تدريب مجموعات أكبر بكثير من الجنود الأوكرانيين مقارنة بالتدريبات السابقة، وسيشمل التدريب "تكتيكات ساحة المعركة الأكثر تعقيداً، بما في ذلك كيفية تنسيق مناورات المشاة بدعم المدفعية".

 


هيئة الأركان الأمريكية

تدريبات عسكرية

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