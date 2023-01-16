أسعار النفط تسجل 84.56 دولار لبرنت و79.25 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين 84.56 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.25 دولار، حيث تراجعت أسعار البترول اليوم تراجعا طفيفا.

وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت 8.6%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى سجل الخام الأميركي 8.4%.

وأكدت ألمانيا أنها تسعى حاليا للانتقال طويل الأجل عن مصادر الطاقة الاعتيادية، مثل الفحم والنفط ‏والغاز الطبيعي، وذلك في الوقت الذي تقاوم فيه التأثير الأولي لضغوط نقص إمدادات الطاقة الروسية.‏

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، في مقابلة مع صحيفة "تاز" الألمانية، نشرت اليوم: "إذا أردنا تحقيق انتقال الطاقة، فنحن بحاجة إلى المزيد من السرعة، ويجب أن يكون هدفنا هو إنشاء من 3 إلى 4 توربينات رياح كبيرة في ألمانيا كل يوم"، وفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وأشار إلى أنه تم تغيير عدد من القوانين لتسريع الموافقات على مشاريع طاقة الرياح، والتي من الممكن أن تستغرق حاليا ما يصل إلى 6 سنوات.

وأضاف: "نحن نواجه أكبر تحديث صناعي في ألمانيا منذ نهاية القرن الـ19، لا ينبغي لأحد أن يقلل من شأن هذه المهمة".

ودفع شح الطاقة منذ الأزمة الأوكرانية العام الماضي، أن قامت ألمانيا بتمديد عمليات محطات الطاقة النووية المتبقية لديها، ولكن شولتس أخبر "تاز" أن المفاعلات ستغلق "بالتأكيد" خلال فصل الربيع.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، أمس، عند افتتاح محطة للغاز الطبيعي المسال في لوبمين على ساحل بحر البلطيق: "نحن نجتاز هذا الشتاء" دون نقص في الغاز، وتابع أنه "لا توجد أزمة اقتصادية في ألمانيا".