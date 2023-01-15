CBS: إحباط واسع بين الديمقراطيين من تعامل البيت الأبيض مع أزمة وثائق بايدن

كتبت ــ ريم عبد الحميد

ذكر تقرير أمريكى، أن العاملين بالجناح الغربى بالبيت الأبيض ومسئولين بإدارة الرئيس بايدن وآخرين بالحزب الديمقراطى قد أعربوا عن إحباطهم من التعامل مع أزمة وثائق الرئيس الأمريكى، وتفسير اكتشاف هذه الوثائق السرية فى مكتب سابق لبايدن وداخل منزله فى ولاية دلاوير.

وقالت قناة CBS News، إن المسئولين الذين تحدثت إليهم، ورفضوا الكشف عن هوياتهم، يعتقدون أن قرار عدم إعلان اكتشاف الوثائق السرية مبكرا قوض عهود الرئيس السابقة بالشفافية والإدارة الاحترافية للحكم.

وأعرب هؤلاء المسئولون عن خشيتهم من أنه مع تعيين مدعى خاص للتحقيق فى الأمر، فإن البيت الأبيض سيكون مقيدا للغاية فيما يتعلق بما يمكن أن يقوله، مما يجعله غير قادر حتى على تأكيد التفاصيل الأساسية.

وقال أحد الديمقراطيين المقربين من البيت الأبيض، إن المسئولين فى مقر الرئاسة يحاولون وضع "أحمر شفاة على خنزير"، فى إشارة إلى مساعى إخفاء الأمر. وتابع قائلا: المشكلة هى أنه تم تسليم خنزير وقطعة واحدة من أحمر الشفاة هذا الأسبوع.

بينما أشار مسئول آخر بالحزب الديمقراطى، والمتحالف مع ترامب وكبار موظفيه، إنه على الرقم من عدم وجود مقارنة بين وثائق ترامب ووثائق بايدن، لكن لماذا لم يتم نشر الأمر من قبل، مثلا قبلة عطلة عبد الميلاد، ولماذا لم يتم نشر القصة مرة واحداة بدلا من التنقيط مع كل اكتشاف جديد للوثائق. وأضاف إنه يتم التعامل مع الأمر بشكل جيد على الإطلاق.

وهناك بعض الديمقراطيين بمجلس النواب الذين أعربوا عن قلقهم صراحة بشأن هذا الأمر، منهم النائب زو لوفجرين، الديمقراطى من كاليفورنيا، والذى قال فى مقابلة مع قناة MSNBC إنه لم يكن ينبغى أن يحدث هذا، يجب أن يتم التحقيق فى الأمر وهو يخضع للتحقيق بالفعل. وتابع قائلا: لذلك علينا الانتظار واكتشاف كل التفاصيل، معربا عن ثقته أنه سيتم الحصول عليها جميعا. وهو متأكد من عدم سعادته بشأن الأمر. وقال إنه لم يتحدث إلى الرئيس، لكن من يمكن أن يكون مسرورا بهذا الشأن.

بينما قال الديمقراطى المعتدل مات كارترايت، الذى يمثل مسقط رأس بايدن سكرانتون بولاية بنسلفانيا، فى تصريح لفوكس نيوز، إن الحكومة الفيدرالية عليها مراجعة كيف ينظم الرؤساء ونواب الرؤساء المغادرون لمناصبهم حفظ وثائقهم الرية وغير السرية لأن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر.