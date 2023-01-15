3 خرافات عن مرض السكرى يجب القضاء عليها.. اعرفها

كتبت فاطمة ياسر

هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول مرض السكري والتي يجب التحقق منها، يجب التعرف عليها وفقًا لموقع "indiatoday"، ويعد مرض السكري هو أحد أمراض نمط الحياة، تم تطويره بسبب الخيارات الصحية السيئة بما في ذلك تناول السكر المفرط وعدم ممارسة الرياضة .

ويحدث هذا المرض المزمن عندما لا ينتج البنكرياس كمية كافية من الأنسولين، أو الهرمون الذي ينظم نسبة السكر في الدم، أو عندما لا يتمكن الجسم من استخدام الأنسولين بشكل فعال.

وشاركت أخصائية التغذية لوفنيت باترا خمس خرافات حول مرض السكري يشاع أنها صحيحة ولكنها ليست كذلك، فمرض السكري أصبح منتشرًا بشكل متزايد، وبالتالي، أيضًا الخرافات والمفاهيم الخاطئة المرتبطة به، و دعنا نشارك بعض الحقائق لمساعدتك على فهم مرض السكري بشكل أفضل، ومنها: الخرافة الأولى: ممارسة الرياضة ليست آمنة