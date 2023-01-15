رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الهندسة.. صور

سوهاج محمود مقبول

يواصل الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج جولاته التفقدية للاطمئنان ومتابعة انتظام سير أعمال الامتحانات بكلية الهندسة، يصاحبه الدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد الكلية والدكتور طلعت علي وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع والدكتور محمد محمود وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وخلال جولته شدد الدكتور مصطفي عبد الخالق علي الالتزام بمراعاة القواعد المنظمة للعملية الامتحانية، والتشديد على منع أي طالب دخول لجنته بالهاتف المحمول، منعًا لمسببات الغش، بالاضافة الي توفير الهدوء والانتظام التام داخل اللجان، واتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير بيئة آمنة للطلاب خلال اداء امتحاناتهم.

وأوضح الدكتور أحمد قاسم انه يؤدي الامتحانات ٩٠٣ طالبة وطالبة، تم توزيعهم علي ٢٦ لجنة امتحانية، مضيفاً ان الامتحانات تتم علي فترة واحدة وتستمر حتي يوم ٢٦ من يناير الجاري.

كان الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج قد اجتمع في وقت سابق مع أعضاء اللجنة العليا لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال، وذلك بحضور كلاً من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور علام محمد عبدالمنعم القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، والدكتور محمد شريف منسق البرنامج بالكلية. وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالبرنامج، والتي تصب جميعها في مصلحة الطالب تحفيزًا له لبذل مزيد من الإستذكار وتحصيل العلوم المختلفة، وذلك تنفيذًا لقرارات وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالطلاب الأوائل في كل مستوى دراسي، وبما يحقق ذلك إنسياب سير العملية التعليمية بسهولة ويسر.

وأضاف الدكتور علام محمد انه تم مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال، ومنها تشكيل واعتماد لجان الكنترول والرصد والتصحيح، إلى جانب أعمال الامتحانات التحريرية الشفوية والرصد.