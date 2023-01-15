‎وزير الصحة: الدولة تضع تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين على رأس أولوياتها

‎شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، ومجموعة من مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بهدف دعم الاستفادة من الخبراء العالميين فى التخصصات الطبية المختلفة، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين "مجانا" فى وزارة الصحة والسكان.

‎وقع البروتوكول عن وزارة الصحة والسكان، الدكتور هشام زكى رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والترخيص، وذلك بحضور عددا من القيادات ورؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة.

وفى كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أهمية المشاركة المجتمعية والتنموية بين القطاعين العام والخاص، فى دعم المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع ملف تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، على رأس أولوياتها، لذا عكفت الوزارة على تبنى استراتيجية تهدف إلى التشارك وتبادل الرؤى والخبرات مع الجهات المعنية من القطاع الخاص، للعمل معًا على وضع رؤية مستقبلية تستهدف رفع كفاءة واستحداث الخدمات الطبية، بما يتماشى مع المعايير العالمية، الأمر الذى ينعكس على تحقيق أفضل تغطية صحية للمواطن، مؤكدًا أن هذا التعاون يعد خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه وفقًا للبروتوكول، يتم التعاون لاستقدام عددا من الخبراء الأجانب فى مختلف التخصصات الطبية التى تمثل أولوية عاجلة فى الملف الصحي، وذلك للعمل بمختلف مستشفيات وزارة الصحة والسكان، بجميع محافظات الجمهورية، وتقديم الخدمة بالمجان، لمدة تمتد ما بين يوم إلى يومين، لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة والحرجة، وتبادل النقاشات العلمية والجلسات التناظرية لتشخيص المرضى، بالإضافة إلى عقد وتنظيم دورات تدريبية للاستفادة العلمية والعملية، وأيضًا تبادل الخبرات بين الأطباء المصريين والخبراء الدوليين.