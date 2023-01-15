الصحة: تقديم خدمات الكشف عن فيروس C لـ1088 مواطنا بالمصالح الحكومية بالقاهرة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف عن فيروس سي ، لـ 1088 مواطنا من المترددين والعاملين فى المصالح الحكومية، التابعة لمديرية أمن القاهرة.

وأوضح الدكتور محمد شوقى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة القاهرة، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تم التنسيق مع وزارة الداخلية، لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى فى المصالح الحكومية التابعة لمديرية أمن القاهرة.

وأضاف «شوقي» أن الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، قدمت خدمات فحص فيروس «بي» و«سي» ونقص المناعة البشرية المكتسب فى «مجمع تراخيص القاهرة الجديدة، ومجمع تراخيص التبين، وإدارة قوات أمن طرة، وإدارة قوات أمن التابعة لمدينة نصر غرب، ومجمع تراخيص السلام، ومجمع تراخيص حلوان، وإدارة قوات أمن السلام أول وثان، وإدارة مرور عبود، وإدارة مرور الأميرية، وإدارة مرور بولاق أبو العلا، وإدارة مرور الساحل».

وأشار«شوقي» إلى تحويل 4 مواطنين كانت نتائج فحوصاتهم الأولية إيجابية، إلى المستشفيات و المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، لاستكمال الفحص الطبى المتقدم، والبدء فى العلاج، كل حسب حالته الصحية، مؤكدا استمرار توجيه الفرق الطبية، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للمواطنين فى المصالح الحكومية.

وأكدت الدكتورة هبة سعيد المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، في تصريحات سابقة، أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحصوين والمصابين بفيروس سى إلى لجان الكبد بفروع هيئة التأمين الصحى والبالغ عددهم 24 لجنة، لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل، وتضم اللجان أطباء مدربين على بروتوكول العلاج. وأشارت الدكتورة هبة سعيد إلى إجراء الفحص للطلاب من خلال 412 فريق طبي مدرب تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكداً على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.



أحد العاملين فى مبادرة الكشف عن فيروس سى



الكشف عن فيروس سى



فحوصات ضمن الكشف عن فيروس سى