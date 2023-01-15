صحة الدقهلية: تزويد إدارة المعامل بجهاز Render MA120 الخاص بفحص الميكروبات

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تزويد المعمل المشترك بإدارة المعامل من قبل هيئة الشراء الموحد بجهاز (Render MA120) الخاص بفحص الميكروبات ومزارع البكتريولوجي، في ظل إهتمام الدولة المصرية بالإرتقاء بالمنطومة الصحية علي مستوي الجمهورية، وتزويد مستشفيات الصحة بأحدث الجهزة والمعدات الطبية.

وأضاف "مكين": الجهاز أن متفق مع الـ CLSI، وإمكانية التعرف على البكتيريا عن طريق الـ Biochemical 24 .reaction wells. التعرف على المضادات الحيوية بطريقة الـ MIC.

وأشار وكيل الوزارة انه يوجد للمضاد الحيوي الواحد أكثر من تركيز يمكنه من قياس أقل تركيز للمضاد الحيوي الذي يمنع البكتيريا من النمو ، ويعمل على المضادات الحيوية واسعة النطاق.