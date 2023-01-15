رئيس الغرفة التجارية بالأقصر يكشف تفاصيل تجهيزات 4 معارض أهلا رمضان (فيديو وصور)

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع"، إقبال المواطنين على معارض أهلا رمضان التى تم افتتاحها حتى الآن بمدن الأقصر، والتى بلغ عددها 4 معارض، فى مدينة الأقصر ومدينة إسنا و مدينة البياضية ومدينة أرمنت، ويجري التجهيز لافتتاح معارض أخرى لتصل معارض أهلا رمضان ضد الغلاء بالأقصر لـ9 معارض خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية شهر رمضان القادم، لتوفير سلع للمواطنين بأسعار أقل من الخارج بـ30%، وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، والمحاسب صلاح فتحي خليل، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر.

ومن جانبه قال المحاسب صلاح فتحي خليل، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، أن مبادرة أهلا رمضان تم إطلاقها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتخفيف على المواطنين، حيث أن الغرفة تقوم بتجهيز 5 معارض فى مدن محافظة الأقصر، وذلك فى الأقصر والقرنة وإسنا والبياضية والعديسات وأرمنت بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، والتى يتم فيها بيع السلع للمواطنين بأسعار تقل من 20% لـ30% عن الخارج للتخفيف عن الأهالي حول الأقصر.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية للأقصر، خلال لقائه مع اليوم السابع، أنه يتم توفير داخل تلك المعارض أرز بسعر 15 جنيه للكيلو، وزيت بـ35 و40 جنيه، وجميع السلع متوفرة كرسالة طمأنة للمواطنين بعدم وجود أزمات حيث تتوفر تلك السلع حتى نهاية شهر رمضان ونهاية العام الجارى، كما تم توفير جزار لحوم فريش طازجة ذبح سلخانة يومي بسعر 135 جنيه لكيلو اللحوم، بجانب اللحوم المجمدة والدواجن والكبدة وغيرها، وذلك بإشراف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ووزير التموين والدكتور على مصيلحى، وبتوجيهات المهندس إبراهيم العربي رئيس إتحاد الصناعات.

وأوضح المحاسب صلاح فتحي خليل، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، إن عددا كبيرا من التجار بالمحافظة أبدوا رغبتهم في الاشتراك بمعارض "ضد الغلاء وأهلاً رمضان"، مشيرا إلى تنظيم اجتماعات مع الموردين والمنتجين والمستوردين؛ للوقوف على استعدادات إقامة المعرض والعروض السعرية وأماكن المعارض، حيث يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضمان توافر أفضل السلع بأسعار تنافسية فى جميع المحافظات واستقرار الأسواق، مشيرا إلى التنسيق مع رؤساء المدن لتحديد الأماكن التي ستجرى إقامة المعارض فيها، ومع الموردين لتحديد السلع والأسعار المخفضة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، حيث أنه طبقاً للتكليفات سوف تستمر المبادرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، كما أكد على تكليف المحافظ المستشار مصطفى ألهم لجميع الجهات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبكل حسم وردع ضد من يتلاعب بالأسعار أو حجب السلع عن التداول.