وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد لجان الامتحانات ويرصد تغيب 128 طالبا

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال الامتحانات بمدرسة الزهور الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، وتابع أداء طلاب الصف الأول لامتحان مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، والصف الثانى الإعدادى، امتحان مادتى الهندسة والتربية الفنية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كما تفقد وكيل الوزارة أعمال الامتحان بمدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، وأدى 24294 طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى امتحان اللغة العربية، وتغيب عن أداء الامتحان 128 طالبا وطالبة.

كما تابع أعمال الامتحانات لسنوات النقل بمراحل التعليم المختلفة من غرفة العمليات بالمديرية، بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى مرعى، مدير عام التعليم العام، ولم تتلق غرفة العمليات أى مخالفات أو شكاوى من الطلاب.