وفاة ممرضة أثناء عملها فى طوارئ المستشفى الجامعى بالإسكندرية

شهدت المستشفى الجامعى بالإسكندرية، واقعة وفاة ممرضة أثناء عملها فى الطوارئ فجأة، وذلك إثر سكتة قلبية نتج عنها الوفاة ما سبب ألما وحزنا شديدا لأسرتها واصدقائها، ونعت النقابة ألفرعية للتمريض بالإسكندرية، الممرضة الشابة.
ونعت نقابة التمريض الممرضة فى بيان فى قائلين: "بقلوب يعتصرها الحزن والألم تتقدم النقابة ألفرعية للتمريض بالإسكندرية نقيبا ومجلسا بخالص التعازى لوفاه العضو آية عبداللاه أثناء تأدية عملها بمستشفى الرئيسى الجامعى، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته ويلهم اسرتها الصبر والسلوان".
وأكدت إحدى الممرضات ، أن الممرضة آية قد توفيت نتيجة سكتة قلبية خلال عملها بقسم الطوارئ، حيث سقطت بشكل مفاجئ وحأولوا إسعافها سريعاً إلا أنها قد توفيت فى الحال.
وسادت حالة من الحزن بين الممرضين فى الإسكندرية على رحيل زميلة لهم إثر وفاة مفاجأة خلال عملها، داعين لها بالرحمة فيما طالب البعض الآخر من رفاقهم عدم الاثقال على أنفسهم فى العمل من أجل سلامتهم.
وفى سياق آخر عاينت نيابة برج العرب بالإسكندرية مصنع تسبب فى اصابة عدد من ألفتيات باختناق لاستنشاقهم غاز الكلور نتيجة لتسريب داخل المصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة وكانت قد تولت النيابة التحقيق فى اصابة وتستمع إلى اقوال المصابين واصدار امر بفحص المصنع واشتراطات السلامة بداخله .
بدأت الواقعة بتلقى مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ بوجود حالة تسرب غاز للكلور وذلك فى أحد مصانع المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب الجديدة، غربى المحافظة، ووجود حالات إصابة لعدد من ألفتيات نتيجة استنشاق غاز الكلور.
على ألفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة أمنية من قسم شرطة برج العرب رفقة سيارات الإسعاف ورجال الدفاع المدنى إلى موقع الحادث بالمنطقة الصناعية الثالثة ببرج العرب وتبين صحة البلاغ وحدوث تسرب لغاز الكلور فى المصنع محل الواقعة ووقوع عدد من حالات الإصابة.
بفحص حالة المصابين تبين وجود 6 فتيات تعرضن لاختناق نتيجة استنشاق غاز الكلور المتسرب، فتم نقلهن إلى إحدى المراكز الطبية الخاصة وتم علاجهن بعد خضوعهن لإجراءات طبية وتم انقإذهن وجرى وضعهن تحت الملاحظة الطبية لحين تحسن حالتهن الصحية والسماح بخروجهن.
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم اخطار جهات التحقيق المعنية حيال الواقعة وبدأت التحقيق فى الواقعة لمعرفة أسباب حدوث تسريب لغاز الكلور مع طلب عرض ملف المصنع من جهاز مدينة برج العرب، وذلك لبدء مراجعة كافة الإشتراطات اللازمة وتطبيق إجراءات السلامة المهنية.
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