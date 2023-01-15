وفاة ممرضة أثناء عملها فى طوارئ المستشفى الجامعى بالإسكندرية

ونعت نقابة التمريض الممرضة فى بيان فى قائلين: "بقلوب يعتصرها الحزن والألم تتقدم النقابة ألفرعية للتمريض بالإسكندرية نقيبا ومجلسا بخالص التعازى لوفاه العضو آية عبداللاه أثناء تأدية عملها بمستشفى الرئيسى الجامعى، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته ويلهم اسرتها الصبر والسلوان".

وأكدت إحدى الممرضات ، أن الممرضة آية قد توفيت نتيجة سكتة قلبية خلال عملها بقسم الطوارئ، حيث سقطت بشكل مفاجئ وحأولوا إسعافها سريعاً إلا أنها قد توفيت فى الحال.

وسادت حالة من الحزن بين الممرضين فى الإسكندرية على رحيل زميلة لهم إثر وفاة مفاجأة خلال عملها، داعين لها بالرحمة فيما طالب البعض الآخر من رفاقهم عدم الاثقال على أنفسهم فى العمل من أجل سلامتهم.