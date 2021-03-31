رفضت الزواجه منه.. فتاة بمطروح تدخل العناية المركزة بعد محاولة قتلها على يد شاب

مطروح - حسن مشالي

دخلت فتاة مدينة الحمام بمحافظة مطروح البالغة "16 عاما" للعناية الطبية المركزة داخل المستشفى الجامعي بالإسكندرية، بعد تعرضها لإصابات خطرة بآلة حادة "ساطور" على يد شاب اعترض طريقها في الشارع وانهال عليها ضربا بالساطور وشق جبهتها وكسر ذراعها وإحداث جروح متفرقة بسجدها، انتقاما منها، بعد رفض طلبه الزواج بهاوتحرير المحضر اللازم بالواقعة، برقم 1060 لسنة 2021 جنح قسم شرطة الحمام.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا من مستشفى الحمام المركزي، بدخول أمل السيد نصير، طالبة في الصف الأول الثانوي، من مدينة الحمام، تعاني من إصابات بجروح بالغة في الجبهة والرأس والذراع، وإدعاء تعدى شاب عليها باستخدام ساطور.

واعتدى شاب على فتاة "16 عام" بمدينة الحمام شرق محافظة مطروح، بآله حادة "ساطور" ما أدي إلي إصابتها بجرح كبير بالرأس وتهتك بيديها، حيث أنها اصيبت بجرح قطعي في الجبهة طول الجرح 10 سم وعرض الجرح وغائر حتى عظام الجمجمة وكسر مضاعف مفتوح باليد السيري وجروح قطعية بفروة الرأس.

وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابة والحد من النزيف، وتحويلها بشكل عاجل في سيارة إسعاف إلى مستشفى الإسكندرية الجامعي، لحاجتها إلى عمليات جراحية دقيقة.

وعقب وصولها للمستشفى الجامعي خضعت لعمليات جراحية أستمرت أكثر من 6 ساعات، وترقد حاليا داخل قسم العناية الفائقة في حالة حرجة.