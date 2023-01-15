وزير خارجية الصين يدعو إسرائيل لعدم استفزاز الفلسطينيين

كتب أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية الصيني تشين جانغ أن الظلم التاريخي الذي يعاني منه شعب فلسطين لا يجوز ولا يمكن المساومة لحقوقه المشروعة، داعيا المجتمع الدولي لدعم مبدأ حل الدولتين والارض مقابل السلام وتفعيل المفاوضات ودعم الفلسطينيين لايجاد حل عادل للقضية.

وأعرب وزير خارجية الصين عن قلق بلاده من التطورات الاوضاع في الاراضي المحتلة، مشددا على أهمية الحفاظ على الوضع القانوني في مدينة القدس وندعو الجانب الإسرائيلي لعدم القيام بالاستفزازات في الأراضي المحتلة، موضحا أن السبب الجذري لتفاقم الأوضاع عدم تفعيل حل الدولتين وعدم الجلوس على طاولة المفاوضات، مؤكدا أهمية ايجاد حل عادل للقضية على أساس حل الدولتين ونحرص على التنسيق والتعاون مع مصر لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.