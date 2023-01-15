وزيرة التضامن توجه بصرف إعانات لأسر المتوفين والمصابين في حادث طريق منفلوط

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط بسرعة التحرك، والتواجد مع المصابين وأهالى المتوفين.

وشددت القباج على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالى وسرعة دعمهم مقدمة التعازى للمتوفين وتمنت الشفاء العاجل للمصابين فى حادث سير انقلاب سيارة ربع نقل وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

وقررت وزيرة التضامن صرف مبلغ 50 ألف جنيه فى حالة وفاة رب الأسرة ومبلغ 25000 جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وصرف 2000 جنيه للمصاب.

ووجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وكيل وزارة التضامن بسرعة توجيه المساعدات لأسر المتوفين والمصابين فى الحادث مقدما التعازى لأهالى الضحايا ومتمنيا الشفاء للمصابين، وشدد سعد على الجهات المعنية بضرورة تقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر، ومتابعة حالة المصابين بالمستشفى.