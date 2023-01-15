هل تؤثر العزلة الاجتماعية على إصابة كبار السن بالخرف؟

كتبت فاطمة ياسر

يشير بحث جديد نُشر في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة إلى أن العزلة الاجتماعية شائعة بين كبار السن وتزيد من احتمالية الإصابة بالخرف، وذلك وفقا لما نشره موقع “medicalxpress-”.

أوضح البحث أنه من بين 5022 مشاركًا في الدراسة الوطنية لاتجاهات الصحة والشيخوخة ، وهي دراسة طولية وتمثيلية على المستوى الوطني لكبار السن في الولايات المتحدة ، تم عزل ما يقرب من الربع أي (1172 مشاركًا ، أو 23.3 ٪) اجتماعيًا.

وبعد تعديل العوامل الديموغرافية والصحية ، ارتبط العزلة الاجتماعية بزيادة خطر الإصابة ب الخرف بنسبة 28٪ على مدى 9 سنوات ، بغض النظر عن العرق .

وقال الدكتور توماس كادجو مؤلف البحث ، أن فهم الروابط الاجتماعية بشكل متزايد على أنها عامل حاسم لصحة الأفراد مع تقدمهم في العمر، و توسع دراستنا فهمنا للتأثير الضار للعزلة الاجتماعية على خطر إصابة المرء بالخرف بمرور الوقت، آمل أن يكون هذا بمثابة دعوة للاستيقاظ لنا جميعًا لنكون أكثر تفكيرًا في دور الروابط الاجتماعية في صحتنا المعرفية.