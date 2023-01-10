6 علامات مبكرة للخرف عند النساء لا تتجاهليها.. منها السقوط المتكرر

وغالبًا ما تكون علامات الخَرَف تدريجية ويمكن الخلط بينها بسهولة باعتبارها جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، علاوة على ذلك، يؤثر الخرف على أشخاص مختلفين بطرق مختلفة، ما يؤدي إلى عدم ظهور أعراض ثابتة.

وفقًا لبيانات البحث، فإن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالخرف ومع ذلك، لا يوجد تفسير قاطع إحدى النظريات هي دور الإستروجين في التواصل بين خلايا الدماغ. مع انقطاع الطمث ، تنخفض مستويات الهرمون ما قد يعرض النساء لخطر الإصابة بالخرف.

فيما يلي بعض العلامات المبكرة النموذجية للخرف عند النساء:

1- صعوبة في استدعاء الذاكرة

يعد فقدان الذاكرة من أكثر العلامات المبكرة المعروفة للخرف، قد يواجه المريض صعوبة متكررة في تذكر الأحداث الأخيرة أو قد يضيع في كثير من الأحيان أشياء حول المنزل، مثل الهاتف والمفاتيح والنظارات.

2- السقوط بشكل متكرر أكثر من ذى قبل

تشير الأبحاث إلى أن البالغين الذين يتعثرون ويسقطون بشكل متكرر قد يظهرون أعراضًا مبكرة للخرف لقد وجدت الدراسات أن كبار السن الذين يصابون بالخرف لديهم فرصة أكبر للحوادث مثل السقوط والحوادث الأخرى في السنوات التي سبقت تشخيصهم.

3 - عدم معرفة أغراض الأشياء

عندما ينسى الشخص معرفته بالأشياء، بما في ذلك العناصر اليومية لاستخدامه، فقد يشير ذلك إلى علامة مبكرة على الخرف.

4 - مشكلة في تكوين الكلمات للتحدث

الصعوبة في اللغة هي علامة نموذجية أخرى للخرف يمكن لأي شخص كان يجيد التواصل يومًا ما أن يجد نفسه يكافح للتعبير عن أفكاره بالكلمات حتى أنها قد تنسى كلمات بسيطة أو قد تستبدل كلمات خاطئة أخرى تفشل في نقل ما قصدت قوله.

5 - تغيرات مفاجئة في المزاج

يمكن للنساء، وأي شخص وكل شخص بشكل عام تجربة تغيرات في مزاجهم ومشاعرهم من وقت لآخرهذا طبيعي تمامًا.

ومع ذلك، إذا كان الشخص مصابًا بالخرف، فإنه يظهر عليه تقلبات مزاجية متنوعة، مثل الهدوء إلى البكاء إلى الغضب، وذلك أيضًا بدون سبب واضح.

6- صعوبة في التخطيط والحساب

على غرار مشاكل الذاكرة، هناك زيادة في الارتباك في الأنشطة اليومية قد يجد المريض صعوبة أكبر في التخطيط للأنشطة أو قد يواجه صعوبة في اتخاذ قرارات معقدة مثل تلك المتعلقة بالمال قد تجد أيضًا صعوبة في حل المشكلات والتفكير في حل.