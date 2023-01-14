نيابة برج العرب تتولى التحقيق فى اختناق فتيات بسبب استنشاق الكلور بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تولت نيابة برج العرب بالإسكندرية التحقيق فى إصابة عدد من الفتيات بأحد المصانع الكائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة، بمدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية، ب اختناق نتيجة استنشاق غاز الكلور عقب وقوع تسريب للغاز بداخل المصنع، فيما تم نقلهن إلى أحد المراكز الطبية الخاصة لتلقي العلاج اللازم واستقرار حالتهن وسماع أقوالهم وإصدار أمر بفحص المصنع واشتراطات السلامة بداخله.

بدأت الواقعة بتلقى مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ بوجود حالة تسرب غاز للكلور وذلك فى أحد مصانع المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب الجديدة، غربي المحافظة، ووجود حالات إصابة لعدد من الفتيات نتيجة استنشاق غاز الكلور.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة أمنية من قسم شرطة برج العرب رفقة سيارات الإسعاف ورجال الدفاع المدني إلى موقع الحادث بالمنطقة الصناعية الثالثة ببرج العرب وتبين صحة البلاغ وحدوث تسرب لغاز الكلور في المصنع محل الواقعة ووقوع عدد من حالات الإصابة.

بفحص حالة المصابين تبين وجود 6 فتيات تعرضن لاختناق نتيجة استنشاق غاز الكلور المتسرب، فتم نقلهن إلى إحدى المراكز الطبية الخاصة وتم علاجهن بعد خضوعهن لإجراءات طبية وتم إنقاذهن وجرى وضعهن تحت الملاحظة الطبية لحين تحسن حالتهن الصحية والسماح بخروجهن.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم اخطار جهات التحقيق المعنية حيال الواقعة وبدأت التحقيق فى الواقعة لمعرفة أسباب حدوث تسريب لغاز الكلور مع طلب عرض ملف المصنع من جهاز مدينة برج العرب، وذلك لبدء مراجعة كافة الإشتراطات اللازمة وتطبيق إجراءات السلامة المهنية.