نائب محافظ القاهرة تبحث تطوير الحدائق فى حى المقطم

كتب سيد الخلفاوى

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا بحضور العميد أحمد أبو بكر رئيس حي المقطم والمهندس مجدي محمد مدير عام الحدائق المتخصصة والمهندسة دعاء الشافعي بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية وعدد من شركاء التنمية و مستثمرين لبحث مقترحات التطوير للحدائق المتخصصة الواقعة بنطاق حي المقطم من خلال دعمها بالانشطة الخدمية لخدمة أهالي المنطقة خاصة في ضوء اعمال التطوير و المشروعات القومية الجارية بنطاق الحى.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة بضرورة رفع كفاءة و تطوير حدائق العاصمة ، يتم حاليا دراسة مقترحات التطوير للحدائق للاستغلال من خلال المزايدة العلنية ووفقا لنظام التعاقدات ، لإضافة أنشطة سياحية وترفيهية وتجارية تنعكس على تطوير الحدائق والبنية التحتية لحدائق المنطقة .

وأوضحت نائب المحافظ، أهمية تطوير الحدائق والمتنزهات وتزويدها بمختلف الخدمات واستثمارها بتعزيز إقامة فعاليات وانشطة ترفيهية متنوعة، مما يشكل بيئة ترفيهية مريحة وصحية للقاطنين وتضفي لمسة جمالية للمنطقة، وتحتضن الأطفال لممارسة الأنشطة الرياضية وتوفير أماكن أو مماشٍ للأفراد.

وناقشت عبد المنعم ، امكانية تطوير ورفع كفاءة حدائق المقطم ومنها حديقة الأندلس والتي تبلغ مساحتها 13 ألف متر خاصة في ظل أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة ليتم تطويرها نظرا لموقعها المتميز وتزويدها بعدد من الخدمات، لافتة إلى ضرورة عرض مقترحات التطوير لاستغلال الحديقة فى أنشطة سياحية وترفيهية من خلال وضع تصميم متميز لتلك الانشطة المقترحة وفقا للشروط والاجراءات المعمول بها من مبان انشائية على مساحة 20 % فقط مع توفير حدائق مفتوحة ولاند سكيب وجراجات خاصة للسيارات و ملاعب للاطفال و منطقة للمطاعم والكافيهات من خلال المزايدة العلنية للشركات ولمدة محددة.