اليوم السابع
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محافظة القاهرة يفتتح منافذ أهلا رمضان بشارع 9 بالمقطم

السبت، 14 يناير 2023 11:48 ص
محافظة القاهرة يفتتح منافذ أهلا رمضان بشارع 9 بالمقطم محافظة القاهرة يفتتح منافذ أهلا رمضان
كتب سيد الخلفاوى

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افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منفذا جديدا من منافذ " أهلا رمضان " بشارع 9 بالمقطم ضمن أكثر من 100 منفذ تقوم المحافظة بإقامتها فى كافة أنحاء العاصمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.
 
ويضم منفذ " أهلا رمضان" كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق.
 
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم نشر عدد كبير من المنافذ الجديدة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجا للبيع بسعر الجملة تخفيفا عن كاهل المواطنين وستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالعاصمة والتى يبلغ عددها أكثر من 2100 منفذ.
 
وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة . 
 
وأضاف محافظ القاهرة أن الحملات أسفرت اليوم عن ضبط 89 مخالفة من بينها نقص فى وزن الخبز وعدم الإعلان عن الأسعار أو وضوح تاريخ الإنتاج والصلاحية.
 
وتلقي منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة القاهرة إقبالا كبيرا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق.
 
رافق المحافظ فى جولته المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين، وعدد من قيادات المحافظة.
 
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منافذ السلع

السلع الغذائية

القاهرة

معارض اهلا رمضان



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