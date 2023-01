ملكة جمال السلفادور تظهر بملابس على شكل "البيتكوين" ..فيديو

ظهرت ملكة جمال السلفادور، أليخاندرا جواجاردو بزى مستوحى من شكل عملة البيتكوين، وذلك خلال عرض في حفل ملكة جمال الكون، حسبما قالت صحيفة "كريبتو نوتثياس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من الانخفاض الذى تشهده العملات المشفرة في الوقت الحالي، تواصل السلفادور الترويج لاستخدام البيتكوين والإعلان عن الاستمرار في الإلزام بعملات البيتكوين.

وأصبحت السلفادور أول دولة في العالم تستخدم البيتكوين كعملة قانونية، وتستمر في الرهان على أن العملات المشفرة هي مستقبل النقود في العالم وذلك رغم الانخفاض المتكرر للبيتكوين في الفترات الأخيرة، بالإضافة الى الخسائر الطائلة التي تكبدتها السلفادور.

وكان رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، أكد أن حكومته ستشتري عملة بيتكوين واحدة يوميًا، ونشر الرئيس باللغة الإنجليزية على حسابه على تويتر"سنشتري عملة بيتكوين كل يوم "دون أن يحدد مصدر الأموال اللازمة للشراء".

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إلى أن هذا الإعلان جاء بعد أن وافق الكونجرس على البحث عن موارد تزيد قيمتها عن 436.25 مليون دولار، في شكل سندات أو قروض.

ومنذ أن وافق المجلس التشريعي، بناءً على طلب بوكيلى على قانون البيتكوين، من المفترض أن الحكومة اشترت 2.381 بيتكوين مقابل أكثر من 100 مليون دولار، والتي انخفضت قيمتها بسبب الانخفاضات التي تعرضت لها العملة المشفرة.

وتعرضت السلفادور لخسارة كبيرة بعد الرهان المحفوف بالمخاطر الذى قدمه رئيسها، ناييب بوكيلى، لعملة البيتكوين، والتوقعات الخاصة بالعملات المشفرة أصبحت ليست مشجعة لهذا البلد الواقع فى أمريكا الوسطى، حيث تكبد الاقتصاد السلفادورى 67 مليون دولار.

Miss Universe El Salvador wore an outfit showcasing the different currencies of our country throughout history.



El Salvador is once again putting #Bitcoin on the international stage. 🇸🇻 pic.twitter.com/EkZ1XlCl0c