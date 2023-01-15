مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية 8.6% لخام برنت

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت 8.6%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى سجل الخام الأميركي 8.4%.

وسجلت أسعار النفط 85.28 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.86 دولار وذلك عند التسوية الجمعة.

وقال الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط والطاقة العالمي، إن التحذير من تبني حلول قصيرة لمعالجة أزمة الطاقة مرده للسياسات الخاطئة التي استخدمها الاتحاد الأوروبي للتسريع في التحول من الطاقة الأحفورية، أي النفط والغاز والفحم إلى الطاقة المتجددة، مما أدى لأزمة نفط كبير في عام 2021 واستمرت هذه الأزمة حتى الأن.

وأضاف ممدوح سلامة خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «الأزمة في أوكرانيا حولت الأزمة الأوروبية إلى أزمة عالمية، وحول اتجاه موارد الطاقة من الغرب إلى الشرق أي إلى الصين وحوض الباسفيك، ولكن أي سياسة أو استراتيجية جديدة للطاقة في العالم يجب أن تأخذ في عين الاعتبار أنه لن يكون هناك وقت لاستخدام النفط والغاز طوال القرن الحادي والعشرين وربما أبعد من ذلك».

وتابع: «وكذلك فالطاقة المتجددة وحدها لا تستطيع أن تفي بطلب العالم من الكهرباء، وبالتالي هي تحتاج إلى ضخ كمايات كبيرة من الغاز والطاقة النووية والفحم لدعمها، فنحن نعيش في عصر يجرى فيه التنافس بين جميع أنواع الطاقة التي يحتاجها العالم، والطاقة المتجددة يجب أن تتنافس مع الطاقة الأحفورية والنووية وطاقة المياه وغيرها».

قالت آية السيد، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من عمان، إن مشروع خط أنبوب النفط الواصل من البصرة إلى العقبة، من المتوقع أن يرى النور قريبًا، خاصة بعد زيارة أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، لبغداد، ولقاء نظيره العراقي محمد الحلبوسي.

وأضافت "آية" في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللقاء نتيجة ثمار الشراكات الأردنية المصرية العراقية، ونتج عنه حركة نشطة بين الأردن والعراق في القطاعين النفطي والزراعي.

وأشارت إلى أن الأوساط السياسية في الأردن تتحدث عن أهمية الزيارة، كما كان هناك تعاون بين البلدين، وشهدت الزيارة لقاءً بين الصفدي ووزير العمل العراقي، وتم الاتفاق على أن يكون هناك مكتبان عمل، واحد بمطار بغداد، والثاني في عمان، لتسهيل سفر العمالة بين البلدين.