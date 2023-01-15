اليوم السابع
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مقتل شخص وإصابة آخرين فى إطلاق نار على ملهى ليلى فى هيوستن الأمريكية

الأحد، 15 يناير 2023 08:27 م
مقتل شخص وإصابة آخرين فى إطلاق نار على ملهى ليلى فى هيوستن الأمريكية الشرطة الأمريكية
كتب محمد جمال

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قتل شخص وأصيب آخرون جراء إطلاق للنار خارج ملهى ليلى فى مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وذكر تقرير القناة الإخبارية نقلا عن مصادر شرطة المدينة أنه "قتل شخص وأصيب 4 بجروح بعد أن فتح مسلحون النار من سيارة يستقلونها باتجاه رواد ملهى ليلي في هيوستن".

وأوضحت القناة أن الحادث وقع ليل الأحد ولم يتم توقيف أي أحد في أعقاب الحادثة، كما أفادت الشرطة أن المهاجمين أطلقوا حوالي 50 رصاصة على رواد كانوا يقفون في ساحة انتظار الملهى.

وقال المحققون إن أحد الرجلين توفي متأثرا بجراحه في المستشفى. الناجون الأربعة الآخرون ، الذين يعتقد المحققون أنهم في العشرينات من العمر ، في حالة مستقرة.

يذكرأن، أعلنت شرطة لندن اليوم إصابة 4 أشخاص فى إطلاق نار وسط العاصمة البريطانية، بحسب صحيفة "ماى لندن".

وعثر المسعفون في مكان الحادث على ثلاث نساء ، تتراوح أعمارهن بين 48 و 54 و 41 عاما ، جميعهن مصابات، وتم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، كما أصيبت فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات فى نفس الحادث.

ووصلت سيارة اسعاف الى مكان الحادث وقامت مروحية تابعة للشرطة بمسح المنطقة، وتعتقد الشرطة أن الطلقات ربما أطلقت من مركبة متحركة فرت بعد ذلك من مكان الحادث.

وقال شاهد أنهم كانوا داخل كنيسة القديس الويسيوس عندما وقع الحادث.


الشرطة الأمريكية

أمريكا

الولايات المتحدة

هيوستن

تكساس



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